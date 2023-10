UBS senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 87 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 101 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Gegenwind aus China werde für den Medizintechnikkonzern im Jahr 2024 größer sein als bisher erwartet, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darauf deuteten sowohl Gespräche mit dem Management als auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld in dem asiatischen Land und eine Überprüfung der dortigen Vertriebskanäle hin. Allerdings dürfte die diesbezügliche Talsohle bereits nach der Vorlage der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr im Mai 2024 erreicht sein./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 17:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.