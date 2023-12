UBS senkt Ziel für British American Tobacco - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 3800 auf 2900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar schreibe der Tabakkonzern 25 Milliarden Dollar auf sein US-Geschäft ab, doch verstehe der Markt nun die dortigen Schwierigkeiten besser und preise sie ein, hob Analyst Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Zudem liefen die Zigaretten-Alternativen außerhalb der Vereinigten Staaten gut. Das neue Kursziel resultiert aus den gesenkten Erwartungen an den Gewinn je Aktie für die Jahre 2024 bis 2026./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 20:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.