UBS senkt Ziel für Astrazeneca auf 9900 Pence - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen von 10700 auf 9900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach einem durchwachsenen Schlussquartal des Pharmakonzerns habe er seine Annahmen überarbeitet, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf gestiegene Ausgaben für Forschung, Verwaltung und Vertrieb. Der Konzernausblick liege zwar im Rahmen der Erwartungen, enthalte aber überraschenderweise einmalige Einnahmen, die in seine eigenen Prognosen nicht einfließen. So habe der Konzern auf Beiträge aus Allianzen hingewiesen, die durch gewisse "erwartete Geschäfte" deutlich steigen sollen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 09:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 09:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.