UBS senkt Ziel für Amazon auf 165 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor den am 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 180 auf 165 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Handelskonzern treibe die Margenverbesserung weiter voran, etwa durch höhere Gebühren für Prime, Feiertagsversandzuschläge oder sinkende Energie- und Frachtkosten, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Cloud-Computing-Tochter AWS ist er allerdings vorsichtiger gestimmt. Er sehe hier ein Abwärtsrisiko für seine Schätzungen für AWS und die fehlende Preisgestaltung in lokaler Währung könnte die Wachstumslücke zu Azure, der Cloudplattform von Microsoft, vergrößern./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.