UBS senkt Ziel für AMS-Osram auf 2,50 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 4,14 auf 2,50 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im Nachgang der Geschäftszahlen zum vierten Quartal 2023 sowie der jüngsten Kapitalerhöhung habe er seine Prognosen für den Halbleiterhersteller angepasst, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kapitalerhöhung sei der "entscheidende nächste Schritt" im Turnaround-Plan des Managements gewesen. Dennoch sei das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz noch immer stark verschuldet und müsse sich zudem angesichts des Abschwungs in der Branche auf eine langwierige Erholung einstellen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 15:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.