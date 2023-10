UBS senkt Vitesco auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 91 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vitesco anlässlich der Schaeffler-Übernahmeofferte von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 86 auf 91 Euro angehoben. Die Wahrscheinlichkeit sei gering, dass der Autozulieferer sein Kaufgebot für die ehemalige Conti-Tochter aufstocke und dass ein anderer Bieter einsteige, begründete Analyst David Lesne sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Vitesco-Aktionäre gebe es nun zwei Möglichkeiten: Andienen der bestehenden Aktien oder ein Investment in die "neue" Schaeffler./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2023 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2023 / 12:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.