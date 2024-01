UBS senkt Shell auf 'Neutral' - Ziel gesenkt auf 2600 Pence

Finanztrends Video zu Shell Plc.



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3000 auf 2600 Pence gesenkt. Der neue Chef und mehr finanzielle Disziplin des Öl- und Gaskonzerns hätten die Kursentwicklung zwar verbessert, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Maßnahmen des Managements dürften von nun an aber mehrere Jahre benötigen, bis sie Wirkung zeigten./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 15:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.