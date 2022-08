UBS senkt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel runter auf 103 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 118 auf 103 Euro gesenkt. Nach einer höheren Gewinnprognose für das laufende Jahr dürfte die "Aktien-Story" Sanofi wohl erst einmal eine Pause einlegen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Produkte Amcenestrant gegen Brustkrebs und Tolebrutinib gegen Multiple Sklerose in der Entwicklung einen holprigen Start hingelegt./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 21:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 21:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.