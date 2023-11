UBS nimmt Delivery Hero mit 'Buy' wieder auf - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor lautete das Kursziel 55 Euro. Bei einem Kurs in Nähe der Tiefststände dürfte dieser Gegenwind nun in der Aktie des Essenslieferdienstes eingepreist sein, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darin seien die gesenkte Umsatzprognose und zunehmende Bilanz-Sorgen bereits einberechnet./ajx/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 16:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.