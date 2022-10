UBS lässt Deutsche Börse auf 'Buy' und lobt das 'starke Quartal'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Finanzmarktbetreiber habe dank überraschend starker Umsätze auch ergebnisseitig die Konsensschätzungen übertroffen und seine Jahresziele nun angehoben, schrieb Analyst Michael Werner in einer ersten Reaktion am Mittwochabend. Dieses Jahresviertel sei nach dem ersten des Jahres dasjenige mit dem zweithöchsten operativen Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 18:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.