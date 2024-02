UBS hebt Ziel für Unilever auf 3430 Pence - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 3400 auf 3430 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Bruttomargen hätten sich im zweiten Halbjahr stärker verbessert als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sehe sich das Unternehmen auf kurze Sicht mit Gegenwind aus verschiedenen Richtungen konfrontiert. Beispiele seien Preisanpassungen in Indien, ein Boykott in Indonesien und insgesamt die Zeit, die erforderlich sei, bis sich die Strategie der neuen Unternehmensführung auszuzahlen beginne./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 12:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 12:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.