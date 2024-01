UBS hebt Ziel für UPS auf 165 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 151 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Logistikkonzern stehe vor einem herausfordernden ersten Halbjahr, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Inlandsvolumen erhole sich zwar, doch dies geschehe nicht schnell genug. Das höhere Kursziel begründete der Experte damit, dass die Bewertung der UPS-Aktien einem zyklischen Muster folge. Demnach würden die Papiere in der aktuellen Phase des Zyklus höher bewertet, während zugleich die Gewinnschätzungen zurückgingen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 03:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.