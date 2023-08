UBS hebt Ziel für Traton auf 23 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton nach der Berichtssaion der Nutzfahrzeughersteller von 22 auf 23 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er bleibe selektiv und ziehe weiterhin Turnaround-Stories vor, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass unter den Wettbewerbern der Konsens vorherrsche, dass kleinere Kunden in Europa zunehmend vorsichtiger würden. Bei Traton sieht er mehr Potenzial für die Margen der Marke MAN, deren Turnaround auf einem guten Weg sei./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2023 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2023 / 16:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.