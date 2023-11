UBS hebt Ziel für Swiss Re auf 85 Franken - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 82 auf 85 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Zahlen des Rückversicherers für die ersten neun Monate des Jahres änderten nichts an den entscheidenden Diskussionspunkten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei im historischen Vergleich anspruchsvoll und spiegele die Risiken in der US-Unfallversicherung nicht angemessen wider. Die eine solche Bewertung rechtfertigenden, steigenden Gewinnschätzungen seien nicht in Sicht, und die zunehmenden Hoffnungen auf einen Aktienrückkauf dürften sich angesichts der Verschuldung als verfrüht erweisen./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 21:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.