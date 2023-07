UBS hebt Ziel für Stellantis auf 19 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis vor der Quartalsberichtssaison der Autoindustrie von 17,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina dürften gestiegen sein, die Gewinnentwicklung jedoch nicht, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Erwartungen übertreffen könnten vor allem Stellantis, Ford und General Motors. In einem Umfeld sinkender Margen sieht er Stellantis als Ausnahme./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.