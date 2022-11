UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 59 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Finanztrends Video zu Siemens Healthineers



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 56 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche sei trotz ihrer Kurskorrektur im laufenden Jahr nicht günstig, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rät daher selektiv vorzugehen, und Realismus zu kaufen und Optimismus zu verkaufen. Das neue Kursziel für Healthineers resultiere aus seinem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungsrahmen. Eine Prämie gegenüber dem Sektor sei gerechtfertigt angesichts des ausgezeichneten mittelfristigen Wachstums, geringerer Risiken bezüglich der kurzfristigen Schätzungen und der relativ starken Wettbewerbsposition./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 18:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.