UBS hebt Ziel für Siemens Energy auf 14 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 10,30 auf 14,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Energietechnikkonzern entwickele sich insgesamt in die richtige Richtung, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte trotz der anhaltenden Verluste bei der Windturbinen-Tochter Siemens Gamesa kurzfristig in der Lage sein, seine Nettoliquidität aufrechtzuerhalten. Daher sieht die Expertin keine Notwendigkeit für einen Liquiditätszufluss in Siemens Energy./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 18:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.