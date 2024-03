UBS hebt Ziel für Oracle auf 130 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 125 auf 130 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den am 11. März anstehenden Quartalszahlen des Softwarekonzerns überwiege nach zwei schwachen Zwischenberichten bei den Investoren die Skepsis, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das begrenze indes das negative Überraschungspotenzial./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 06:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.