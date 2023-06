UBS hebt Ziel für Oracle auf 110 Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 90 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anstehenden Quartalszahlen des Softwarekonzerns gebe es gemischte Signale, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumsziel in der Cloud-Sparte könnte verfehlt werden, dafür erwartet der Experte vielversprechende Aussichten rund um Künstliche Intelligenz./niw/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 19:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.