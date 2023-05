UBS hebt Ziel für Nvidia auf 475 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 315 auf 475 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chip- und Prozessorhersteller habe eine erstaunlich starke Prognose abgegeben, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und dies, obwohl einige Anleger befürchtet hätten, dass ein Überangebot in den nächsten Quartalen zu Umsatzeinbußen führen könnte. Er schätzt, dass beim Aktienkurs das Ende der Fahnenstange so schnell nicht erreicht wird./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 03:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 03:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.