UBS hebt Ziel für Nordea auf 148 Kronen - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 145 auf 148 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den finnischen Finanzkonzern an. Als Grund nannte er einen nachhaltigeren Zinsüberschuss. Die Resultate seien besser als erwartet gewesen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 12:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.