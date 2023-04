UBS hebt Ziel für Microsoft auf 300 Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 275 auf 300 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Softarekonzern habe überraschend stark abgeschnitten, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Sorgenpunkt sei einzig der Ausblick auf 2024. Das kommende Jahr sei ein Jahr der Investitionen in Künstliche Intelligenz, was das Gewinnwachstum und die Bruttomarge belasten könnte./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.