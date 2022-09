UBS hebt Ziel für ING auf 15 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 14,70 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den Benelux-Banken sei ING die am günstigsten bewertet, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe sein Favorit. Stark steigende Kreditzinsen und die Erwartung einer konjunkturellen Schwäche lasteten auf der Branche. Für ING sprächen aber die Kapitalrückflüsse an die Aktionäre und das breit gefächerte Kreditbuch./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 13:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 13:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.