UBS hebt Ziel für H&M auf 143 Kronen - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 119 auf 143 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem schwedischen Modehändler Anzeichen für eine Trendwende in den kommenden zwei Jahren. Treiber einer Erholung der Margen dürften sinkende Fracht- und Rohstoffkosten sein oder auch ein stärkerer US-Dollar. Ihr "Top Pick" in der Branche bleibe aber Inditex./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 14:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.