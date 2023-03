UBS hebt Ziel für Gea Group auf 49 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea nach der Analystenkonferenz zu den jüngsten Zahlen von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das besser als erwartete Schlussquartal 2022 des Anlagenbauers zeige, dass die Auftragsentwicklung solide sei und Margen sowie Cashflow sich in einem sehr schwierigen Jahr exzellent entwickelt hätten, schrieb Analyst Sven Weier am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er erhöhte seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2024 und verschob auch den Bewertungszeitraum für die Aktie in das kommende Jahr./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 17:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.