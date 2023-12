UBS hebt Ziel für Easyjet auf 785 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet nach Geschäftszahlen von 750 auf 785 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese lägen am oberen Rand der zuvor von dem Billigflieger in Aussicht gestellten Zielvorgaben, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 21:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.