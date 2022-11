UBS hebt Ziel für Dürr auf 30 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Dürr nach "besser als erwarteten Zahlen" von 27,50 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) um bis zu 10 Prozent an. Was die gerade erst angehobene Auftragsprognose betrifft, könnte das obere Ende leicht übertroffen werden. Dies gelte parallel auch beim Umsatz./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 18:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 18:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.