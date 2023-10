UBS hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 26,70 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 26,20 auf 26,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomkonzern sei gut positioniert, um von einer Reihe von Trends in puncto ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) zu profitieren, denen der Sektor ausgesetzt sei, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese könnten aber auch Risiken für das Unternehmen darstellen. Der Experte verwies unter anderem auf die Erfüllung ehrgeiziger Ziele in Bezug auf Energieeffizienz und Treibhausgasemissionen, deren Nichterfüllung den kostspieligen Erwerb von Emissionszertifikaten nach sich ziehen und die Marke beeinträchtigen könnte./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 15:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 15:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.