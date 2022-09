UBS hebt Ziel für Deutsche Börse auf 210 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie sei sein Sektorfavorit, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und erhöhte seine Schätzungen. Dabei machte er gleich drei währungssensitive Bereiche beim Börsenbetreiber aus, für die angesichts der steigenden Zinssätze die Markterwartungen zu niedrig seien. Zudem sollte das Daten- und Analysegeschäft Rückenwind durch die Wechselkurse erhalten. Auch hier habe der Konsens Luft nach oben. Trotz Allzeithoch sieht er noch Spielraum für die Aktie./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.