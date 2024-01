UBS hebt Ziel für DWS auf 32 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS von 31,50 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Fondsgesellschaft leicht gesenkt, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hintergrund seien geringer als erwartete Zuflüsse in die aktiv verwalteten Fonds. Allerdings dürfte die DWS eine Sonderdividende ankündigen, was der Grund des erhöhten Kursziels sei./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 16:41 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.