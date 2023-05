UBS hebt Ziel für Commerzbank auf 16,30 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank von 15,60 auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresstart sei dank unerwartet hoher Zinseeinnahmen stark ausgefellen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei berge das Szenario der Bank noch positives Überraschungspotenzial für die weitere Entwicklung der Nettozinserträge in den Restquartalen. Positiv wertete er auch den genehmigten Aktienrückkauf./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.