UBS hebt Ziel für Air France-KLM auf 23 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe mehrere Gründe, warum Anleger 2024 vorsichtig an Fluggesellschaften herangingen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es müsse aber auch eine strenge Angebotsdisziplin ins Kalkül gezogen werden, und ein wesentlicher Verkehrsrückgang zeichne sich nicht ab. Er geht daher konstruktiv in das kommende Jahr./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 16:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.