UBS hebt Ziel für Adidas auf 228 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas nach detaillierten Jahreszahlen von 203 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Performance bei Schuhen, das starke Wachstum in den Läden ohne Rabatte, der gute Abbau von Lagerbeständen sowie der Hinweis des Vorstands auf ein positives erstes Quartal bestätigten die zunehmende operative Dynamik beim Sportartikelkonzern, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel erklärte sie unter anderem mit der Zuversicht des Managements, eine prozentual zweistellige Profitabilität (Ebit-Marge) bis 2026 zu erreichen. Zudem verlagerte sie ihren Bewertungshorizont./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 23:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 23:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.