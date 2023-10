UBS hebt Ziel für About You auf 6,10 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für About You von 5,40 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dank der im ersten Geschäftsquartal verbesserten Margen sei er zunehmend vom Erreichen der Gewinnschwelle im Gesamtjahr überzeugt, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Investoren dürften sich nun vor allem fragen, ob der Online-Modehändler im Geschäftsjahr bis 2025 ein nachhaltig zweistelliges Wachstum erzielen könne. Aktuell seien das zuletzt schwächere Wachstum und die verbesserte Profitabilität in der Aktie eingepreist. Die nächsten Quartalszahlen dürften da kaum ein Kurstreiber sein./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 14:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.