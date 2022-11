UBS hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel runter auf 26,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 33,00 auf 26,50 Euro gesenkt. Deutschland sei für die Telekombranche ein guter Markt mit allerdings spezifischen Herausforderungen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein klarer Favorit ist die Deutsche Telekom. Aber auch United Internet empfiehlt er nun zum Kauf. Trotz vorsichtigerer Schätzungen für die Tochter 1&1 sei die Bewertung für den Rest inzwischen zu niedrig, und der Börsengang von Ionos könnte dies ändern, so Tang./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 14:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.