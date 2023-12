UBS hebt National Grid auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1190 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1135 auf 1190 Pence angehoben. Analyst Mark Freshney blickt in einer am Montag vorliegenden Studie positiv auf die wachsenden Investitionen in das Stromnetz. Das Unternehmenswachstum sei nicht ausreichend in den Kurs eingepreist./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 05:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / n.b. / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.