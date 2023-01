UBS hebt Curevac auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt auf 18 USD

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Curevac von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 18 US-Dollar angehoben. Die jüngsten Studiendaten des Impfstoffkandidaten CV0501 seien zugleich ein bedeutender Meilenstein für das mRNA-Gerüst der zweiten Generation, schrieb Analystin Eliana Merle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Risiken für die Plattform seien deutlich gesunken, und ihre Chancen im Rennen mit den deutlich höher bewerteten Moderna und Biontech hätten sich herauskristallisiert, so die Expertin./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 00:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 00:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.