UBS belässt Zurich auf 'Buy' - Ziel 530 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 530 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle wertete das Zahlenwerk in einer ersten Einschätzung am Mittwoch als im Rahmen der Erwartungen liegend bis leicht enttäuschend. Die durchschnittlichen Preise des Versicherers im Schaden-Unfall-Geschäft seien weniger stark gestiegen als noch im vergangenen Jahr. Er rechnet mit einem nachgebenden Aktienkurs./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 05:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.