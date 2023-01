UBS belässt Zur Rose Group auf 'Sell' - Ziel 23,50 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zur Rose nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 23,50 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe die Erwartungen erfüllt, während der in Aussicht gestellte, bereinigte operative Verlust (Ebitda) geringer als bisher geplant und am Markt erwartet ausfallen dürfte, schrieb Analyst Sebastian Vogel am Freitag in einer ersten Reaktion./gl/knd/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 18:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.