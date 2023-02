UBS belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 168 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 168 US-Dollar belassen. Der Einzelhandelskonzern habe mit seinen Ergebnissen für das vierte Quartal getan, was er tun musste, und es mit seinem Ausblick für 2023 nicht übertrieben, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsätze mit Lebensmitteln hätten weiterhin die Erlöse mit allgemeinen Handelswaren übertroffen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 04:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 04:41 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.