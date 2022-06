UBS belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 205 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach Zahlen sowie einer angekündigten Anhebung der Geschäftsziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis (Ebitda) liege mehr als ein Viertel über der Konsensschätzung und das neue Ebitda-Jahresziel könnte über zwei Milliarden Euro betragen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Bisher habe der Spezialchemiekonzern hier 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 06:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.