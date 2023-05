UBS belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Wacker Chemie nach einer hauseigenen Unternehmenskonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Chemiekonzern rechne für das zweite Quartal weiterhin nicht mit einer bedeutsamen operativen Ergebnisverbesserung (Ebitda) gegenüber dem Auftaktquartal, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Bewertung der Aktie basiere auf dem Potenzial durch eine Normalisierung der Polysiliziumpreise sowie einer Erholung der Volumina in der zweiten Jahreshälfte./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 18:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.