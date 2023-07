UBS belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 155 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal liege fünf Prozent unter der Konsensschätzung und der Mittelwert des gesenkten Ebitda-Jahresziels 28 Prozent unter der ursprünglichen Zielsetzung sowie 21 Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach den jüngst gesenkten Prognosen in der Branche sollte die Nachricht aber nicht überraschen. Haire hob die im Vergleich zur Konkurrenz attraktive Bewertung sowie das langfristige strukturelle Nachfragewachstum hervor./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 19:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.