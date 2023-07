UBS belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Neutral' - Ziel 135 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Gebrauchtwagenpreise in den wichtigsten europäischen Märkten hätten im zweiten Quartal zum Vorquartal stagniert und seien in Deutschland sogar gesunken, schrieb Analyst Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Neuwagenproduktion dürfte in den kommenden Quartalen hoch bleiben und die Gebrauchtwagenpreise weiter unter Druck setzen. Bei Elektrofahrzeugen halte der negative Preistrend an. Der Experte bevorzugt weiterhin Luxus- gegenüber Premiumherstellern wie Mercedes-Benz und Porsche AG - diese wiederum zieht er Massenherstellern wie Volkswagen vor./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 17:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.