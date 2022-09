UBS belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 143 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Pence belassen. Auf dem britischen Markt seien steigende Preise für Telekomdienstleistungen zu beobachten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Deren Nettoeffekt werde sich aber erst zeigen, wenn die Vertragslaufzeiten von Kunden auslaufen. Auch im kommenden Jahr dürfte sich der Preisanstieg fortsetzen, in welchem Ausmaß sei allerdings noch unklar./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 16:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.