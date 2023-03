UBS belässt Vodafone auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vodafone mit Blick auf drohende Restriktionen für Huawei-Netzwerkkomponenten in deutschen Mobilfunknetzwerken auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang geht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass die hiesigen Telekommunikationsunternehmen nur kritische Komponenten des chinesischen Netzwerkausrüsters austauschen müssen. Er hält selbst einen kompletten Verzicht auf Huawei-Teile für verkraftbar. Beim britischen Vertreter Vodafone sei unklar, ob die anhaltend unterdurchschnittliche Entwicklung des Deutschland-Geschäfts nur temporär sei. Allerdings preise die Aktie wohl schon sinkende Erwartungen ein./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 18:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.