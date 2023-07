UBS belässt Valeo auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Absatzvolumina dürften gestiegen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zulieferer dürften davon gewinnseitig aber wenig spüren wegen höherer Kosten, verzögerter Preisverhandlungen und der Tatsache, dass gefragte Hersteller wie Tesla oder die Chinesen in ihrem Kundenmix eine geringere Rolle spielten./tih/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.