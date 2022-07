UBS belässt Uniper auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach dem gestrigen Ausverkauf der Aktie liege die Marktkapitalisierung des Energieversorgers nun deutlich unter dem Wert allein des Gases in den eigenen Speichern, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies spreche für eine übertriebene Kurskorrektur. Die Käufer dürften allerdings nicht zurückkommen, bevor es Klarheit über eine mögliche Weitergabe höherer Gaskosten oder einen möglichen staatlichen Rettungsplan gebe./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 05:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 05:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.