UBS belässt Unilever auf 'Sell' - Ziel 3400 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Nach zwei Jahren mit außerordentlichen Steigerungen könnten die Verkaufspreise des Konsumgüterkonzerns in diesem Jahr unter Druck kommen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Beweis dafür sei die Auseinandersetzung mit der französischen Supermarktkette Intermarche, die viele Unilever-Produkte aus den Regalen genommen habe./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.