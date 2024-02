UBS belässt Totalenergies auf 'Buy' - Ziel 67 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Schlussquartal des Energieriesen sei nah an den Markterwartungen ausgefallen, die allerdings nach dem vorangegangenen Zwischenbericht bereits gesunken seien, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Konzerns auf 2024 berge wenig Überraschungen. Die Geschwindigkeit, mit der Totalenergies Fortschritte insbesondere im Bereich Integrated Power mache, sei aber wohl am Markt noch nicht richtig berücksichtigt./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 00:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 00:47 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.